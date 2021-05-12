Правительство сегодня проведет выездное заседание: возьмется за санкции СНБО и развитие искусственного интеллекта

Детали

Так, речь идет о 15 апреля. Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров обеспечить подготовку и представление президенту Украины законопроекта о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Стоит отметить, что текст распоряжения, которое должны рассмотреть сегодня чиновники, КМУ не обнародовало.

Другие вопросы

Правительство сегодня среди других вопросов возьмется за проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы.

Основными положениями проекта акта является реализация задач государственной политики развития области искусственного интеллекта в следующих сферах: образование и профессиональное обучение, наука, экономика, кибербезопасность, информационная безопасность, оборона, публичное управление, правовое регулирование и этика, правосудие.

Проект Закона Украины “О выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года” и проект соответствующего распоряжения КМУ предусматривает выход из еще одного соглашения в рамках СНГ, заключенного в Москве.

Сообщается, что принятие документа является необходимым условием для дальнейшего информирования депозитария (Исполкома СНГ). Как указано в пояснительной записке, предполагается, что с реализацией проекта акта договорно-правовая база в таможенной сфере приводится в соответствие с актуальным состоянием отношений в рамках СНГ.

Кабинет министров сегодня также должен рассмотреть ряд проектов постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ отдельных городов: Сосновки Червоноградского района Львовской области, Миргорода Миргородского района Полтавской области, Ильинцев Винницкого района Винницкой области.

Чиновники возьмутся за внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации. Предлагается, в частности, внести изменения в ст. 161 УК Украины, предусмотрев ответственность за публичные призывы к насилию на почве нетерпимости, а также другие умышленные действия, направленные на разжигание розни и ненависти на почве нетерпимости.

На повестке дня КМУ также — проект постановления о создании Бюро экономической безопасности Украины.

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Кроме того, сегодня рассмотрят проект распоряжения, которым предлагается образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины.

О заседании

Накануне стало известно, что Кабинет министров Украины проведет 12 мая выездное заседание. Оно станет частью рабочей поездки Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Черниговскую область.



Выездное заседание правительства в Черниговской области планировали провести еще в июне 2020 года, но его отменили из-за обострения ситуации с наводнениями в Западной Украине.