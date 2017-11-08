Уряд схвалив зміни до Стратегічного оборонного бюлетеня України

Проект Указу розроблено з метою актуалізації завдань, визначених Матрицею досягнення стратегічних та оперативних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи (додаток до Стратегічного оборонного бюлетеня України).

Проектом акта внесено зміни у додаток 1 до Стратегічного оборонного бюлетеня, уточнивши при цьому основні завдання оборонної реформи, результативні (індикативні) показники, терміни та відповідальних за їх виконання, а також доповнити розділ 5.4.5 новим завданням щодо реформування та розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВДВ Збройних Сил України змінять назву та колір берету

Це рішення Уряду дасть можливість забезпечити реалізацію оборонної реформи, підвищити ефективність управління процесом планування та поступового нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил України.

Нагадаємо, 8 листопада, під час засідання, Кабінет Міністрів України ухвалив проект розпорядження "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво та Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про втілення фінансової допомоги".