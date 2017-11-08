Правительство одобрило изменения в Стратегическом оборонном бюллетне Украины

Проект Указа разработан с целью актуализации задач, определенных Матрицей достижения стратегических и оперативных целей и выполнения основных задач оборонной реформы (приложение к Стратегического оборонного бюллетеня Украины).

Проектом акта внесены изменения в приложение 1 к Стратегическому оборонному бюллетеню, уточнив при этом основные задачи оборонной реформы, результативные (индикативные) показатели, сроки и ответственных за их выполнение, а также дополнить раздел 5.4.5 новым задачам по реформированию и развитию профессионального сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

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Это решение правительства позволит обеспечить реализацию оборонной реформы, повысить эффективность управления процессом планирования и постепенного наращивания оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 8 ноября, во время заседания, Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о воплощении финансовой помощи".