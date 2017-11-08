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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 18606 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 58947 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 78235 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84095 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 65487 просмотра

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Правительство одобрило изменения в Стратегическом оборонном бюллетне Украины

Правительство одобрило изменения в Стратегическом оборонном бюллетне Украины

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. 8 ноября, во время заседания, Кабинет Министров Украины одобрил проект Указа Президента Украины "О внесении изменений в приложение 1 к Стратегическому оборонному бюллетню Украины" (СОБ), об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Проект Указа разработан с целью актуализации задач, определенных Матрицей достижения стратегических и оперативных целей и выполнения основных задач оборонной реформы (приложение к Стратегического оборонного бюллетеня Украины).

Проектом акта внесены изменения в приложение 1 к Стратегическому оборонному бюллетеню, уточнив при этом основные задачи оборонной реформы, результативные (индикативные) показатели, сроки и ответственных за их выполнение, а также дополнить раздел 5.4.5 новым задачам по реформированию и развитию профессионального сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

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Это решение правительства позволит обеспечить реализацию оборонной реформы, повысить эффективность управления процессом планирования и постепенного наращивания оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 8 ноября, во время заседания, Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о воплощении финансовой помощи".

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