Уряд схвалив законопроект щодо вирішення суперечок поза судом – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект “Про медіацію”, який передбачає вирішення суперечок поза судом через модератора. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
“Суперечки та конфлікти можна буде вирішити поза судом. Уряд схвалив законопроект „Про медіацію“ — передбачає позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника — медіатора. Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього”, — написав Гончарук.
Нагадаємо, у серпня поточного року міністр юстиції підписав Конвенцію ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації.