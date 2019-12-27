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Уряд схвалив законопроект щодо вирішення суперечок поза судом – Гончарук

Уряд схвалив законопроект щодо вирішення суперечок поза судом – Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект “Про медіацію”, який передбачає вирішення суперечок поза судом через модератора. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

“Суперечки та конфлікти можна буде вирішити поза судом. Уряд схвалив законопроект „Про медіацію“ — передбачає позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника — медіатора. Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього”, — написав Гончарук.

Нагадаємо, у серпня поточного року міністр юстиції підписав Конвенцію ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації.

Українські Національні Новини

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