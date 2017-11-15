Уряд схвалив законопроект про можливість ставити на квартирну чергу переселенців з інвалідністю

Як зазначили у прес-службі відомства, запропоновано внести зміни до закону “Про житловий фонд соціального призначення”, де розширити перелік категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема, надання такого права особам з інвалідністю із числа внутрішньо переміщених, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.

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Нагадаємо, на сьогодні в Україні офіційно обліковано 1,521 млн переселенців з Донбасу та Криму