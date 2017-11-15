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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 17972 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 58797 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 78094 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 83961 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 65373 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100324 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100852 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Правительство одобрило законопроект о возможности ставить на квартирную очередь переселенцев с инвалидностью

Правительство одобрило законопроект о возможности ставить на квартирную очередь переселенцев с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 10675 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который обеспечит право внутренне перемещенных лиц с инвалидностью на социальный квартирный учет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе ведомства, предложено внести изменения в закон "О жилищном фонде социального назначения", где расширить перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных, что не имеют жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.

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Напомним, сегодня в Украине официально учтено 1,521 млн переселенцев из Донбасса и Крыма

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