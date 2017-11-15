Правительство одобрило законопроект о возможности ставить на квартирную очередь переселенцев с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который обеспечит право внутренне перемещенных лиц с инвалидностью на социальный квартирный учет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.
Как отметили в пресс-службе ведомства, предложено внести изменения в закон "О жилищном фонде социального назначения", где расширить перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных, что не имеют жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.
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Напомним, сегодня в Украине официально учтено 1,521 млн переселенцев из Донбасса и Крыма