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Уряд схвалив програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції

Уряд схвалив програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції

Київ • УНН

 • 6583 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні, 28 грудня уряд схвалив розроблену Держкомтелерадіо державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки. Про це УНН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.

Основною метою програми є підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри до НАТО, як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки.

“Ця ж програма (на 2017-2020 роки — ред.) ставить собі іншу мету — вона інформуватиме українців під кутом зору не доцільності, а необхідності вступу України до НАТО, бо це гарантуватиме Україні не тільки військову, а й інформаційну, економічну і політичну безпеку”, — зазначив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

У відомстві розповіли, що до підготовки програми були залучені провідні експерти та інституції НАТО, громадські організації, діяльність яких пов’язана з євроатлантичною інтеграцією.

При цьому, до реалізації окремих заходів програми передбачається залучати фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових організацій.

"Відтепер програма має бути затверджена указом Президента України", - йдеться в повідомленні.

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