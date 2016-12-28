Уряд схвалив новий механізм розподілу медичної субвенції для ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів своїм рішенням запровадив новий механізм розподілу медичної субвенції для об’єднаних територіальних громад. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи ухвалення відповідного рішення, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Як зазначається, "тепер 40% субвенції буде спрямовуватись саме на первинну ланку медичних послуг". Це важливий крок до підвищення якості медичних послуг в ОТГ, зазначив Г.Зубко.
"Медичні послуги первинного рівня це можливість попередження захворювань. Маємо зробити так, щоб ця послуга була якісною і максимально наблизилась до людини. Механізм, який ми запропонували – це перехід до фінансування попередження захворювань, а не лікування хворих", - зазначив Г.Зубко.