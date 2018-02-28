Уряд схвалив низку документів для запуску Фонду енергоефективності

Зокрема, Кабмін схвалив:

• постанову "Про затвердження Типового договору з незалежним членом наглядової ради державної установи „Фонд енергоефективностіˮ;

• постанову "Про затвердження Положення про Наглядову раду державної установи „Фонд енергоефективностіˮ;

• постанову "Про затвердження Методики розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою „Фонд енергоефективностіˮ;

• постанову "Про затвердження вимог щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи „Фонд енергоефективностіˮ;

• розпорядження "Про схвалення основних напрямів діяльності державної установи „Фонд енергоефективностіˮ.

Як повідомляв УНН, у Єврокомісії назвали найважливіші напрямки співпраці з Україною у сфері енергоефективності.