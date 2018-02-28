Уряд схвалив низку документів для запуску Фонду енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив низку документів, які необхідні для запуску в Україні Фонду енергоефективності. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 лютого, передає кореспондент УНН.
Зокрема, Кабмін схвалив:
• постанову "Про затвердження Типового договору з незалежним членом наглядової ради державної установи „Фонд енергоефективностіˮ;
• постанову "Про затвердження Положення про Наглядову раду державної установи „Фонд енергоефективностіˮ;
• постанову "Про затвердження Методики розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою „Фонд енергоефективностіˮ;
• постанову "Про затвердження вимог щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи „Фонд енергоефективностіˮ;
• розпорядження "Про схвалення основних напрямів діяльності державної установи „Фонд енергоефективностіˮ.
Як повідомляв УНН, у Єврокомісії назвали найважливіші напрямки співпраці з Україною у сфері енергоефективності.