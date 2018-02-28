Кабмин одобрил ряд документов для запуска Фонда энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил ряд документов, которые необходимы для запуска в Украине Фонда энергоэффективности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 февраля, передает корреспондент УНН.
В частности, Кабмин одобрил:
• постановление "Об утверждении Типового договора с независимым членом наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ;
• постановление "Об утверждении Положения о Наблюдательном совете государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ;
• постановление "Об утверждении Методики расчета экономии энергии в результате осуществления мероприятий по энергоэффективности, которые финансируются государственным учреждением "Фонд енергоефективностиˮ;
• постановление "Об утверждении требований к профессиональной компетенции и деловой репутации должностных лиц государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ;
• распоряжение "Об одобрении основных направлений деятельности государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ.
Как сообщал УНН, в Еврокомиссии назвали важнейшие направления сотрудничества с Украиной в сфере энергоэффективности.