Кабмин одобрил ряд документов для запуска Фонда энергоэффективности

В частности, Кабмин одобрил:

• постановление "Об утверждении Типового договора с независимым членом наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ;

• постановление "Об утверждении Положения о Наблюдательном совете государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ;

• постановление "Об утверждении Методики расчета экономии энергии в результате осуществления мероприятий по энергоэффективности, которые финансируются государственным учреждением "Фонд енергоефективностиˮ;

• постановление "Об утверждении требований к профессиональной компетенции и деловой репутации должностных лиц государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ;

• распоряжение "Об одобрении основных направлений деятельности государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ.

Как сообщал УНН, в Еврокомиссии назвали важнейшие направления сотрудничества с Украиной в сфере энергоэффективности.