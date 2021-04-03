Уряд схвалив меморандум з нафтотрейдерами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Уряд схвалив проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину і введення обмежень через COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на розпорядження Кабміну № 270-р від 2 квітня, оприлюднене на сайті уряду.
Цитата:
“Схвалити проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться в розпорядженні.
Деталі
Зазначається, що міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка уповноважили підписати зазначений меморандум.
Наразі текст документа в розпорядженні відсутній.
Доповнення
Згідно зі звітом АМКУ, українські ринки пального на сьогодні є недостатньо насиченими нафтопродуктами вітчизняної переробки.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив представникам нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.
При цьому в АМКУ найбільшим мережам АЗС рекомендували знизити ціни на пальне.