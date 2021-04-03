Уряд схвалив меморандум з нафтотрейдерами

Цитата:

“Схвалити проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться в розпорядженні.

Деталі

Зазначається, що міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка уповноважили підписати зазначений меморандум.

Наразі текст документа в розпорядженні відсутній.

Доповнення

Згідно зі звітом АМКУ, українські ринки пального на сьогодні є недостатньо насиченими нафтопродуктами вітчизняної переробки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив представникам нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

При цьому в АМКУ найбільшим мережам АЗС рекомендували знизити ціни на пальне.