Правительство одобрило меморандум с нефтетрейдерами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и введения ограничений из-за COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение Кабмина № 270-р от 2 апреля, опубликованное на сайте правительства.
Цитата:
"Одобрить проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2", - говорится в распоряжении.
Детали
Отмечается, что министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко уполномочили подписать указанный меморандум.
На данный момент текст документа в распоряжении отсутствует.
Дополнение
Согласно отчету АМКУ, украинские рынки горючего на сегодня являются недостаточно насыщенными нефтепродуктами отечественной переработки.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.
При этом в АМКУ крупнейшим сетям АЗС рекомендовали снизить цены на топливо.