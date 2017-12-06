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Уряд схвалив Концепцію створення держсистеми захисту критичної інфраструктури

Уряд схвалив Концепцію створення держсистеми захисту критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 10957 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури. Таке рішення сьогодні ухвалили члени уряду, передає кореспондент УНН.

Під час засідання уряду Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив доопрацювати цей проект розпорядження з профільним віце-прем'єр-міністром.

Як повідомляв УНН, 21 червня 2017 року Мінекономрозвитку разом з Національним інститутом стратегічних досліджень та Службою безпеки України презентувало проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо створення державної системи захисту критичної інфраструктури України.

Реалізація Концепції розрахована на десятирічний термін (з 2017 по 2027 роки) та поєднує у собі проведення законодавчих перетворень у сфері захисту критичної інфраструктури, інституційні й організаційні зміни існуючої системи захисту критичної інфраструктури.

Запровадження концепції дозволить досягнути належного рівня міжвідомчої взаємодії у сфері захисту критичної інфраструктури, а для її реалізації мають бути задіяні потенціал та наявні ресурси всіх державних органів, зокрема Служби безпеки України.

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