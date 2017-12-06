Правительство одобрило Концепцию создания госсистемы защиты критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры. Такое решение сегодня приняли члены правительства, передает корреспондент УНН.
Во время заседания правительства Премьер-министр Владимир Гройсман поручил доработать этот проект распоряжения по профильным вице-премьером.
Как сообщал УНН, 21 июня 2017 Минэкономразвития совместно с Национальным институтом стратегических исследований и Службой безопасности Украины презентовало проект распоряжения Кабинета Министров Украины о создании государственной системы защиты критической инфраструктуры Украины.
Реализация Концепции рассчитана на десятилетний срок (с 2017 по 2027 годы) и сочетает в себе проведение законодательных преобразований в сфере защиты критической инфраструктуры, институциональные и организационные изменения существующей системы защиты критической инфраструктуры.
Введение концепции позволит достичь надлежащего уровня межведомственного взаимодействия в сфере защиты критической инфраструктуры, а для ее реализации должны быть задействованы потенциал и имеющиеся ресурсы всех государственных органов, в частности Службы безопасности Украины.