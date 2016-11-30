Уряд схвалив концепцію охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив концепцію охорони здоров'я, яка передбачає введення страхової медицини в Україні, передає кореспондент УНН.
“Наша концепція пропонує модель такої системи (національної системи медичного страхування — ред.) і поетапного шляху, як її можна впровадити”, — сказав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.
Він зазначив, що ця модель стоїть на трьох основах — збір внесків через загальне оподаткування, які йтимуть у держбюджет, створення національного страховика — оператора коштів держбюджету — “Національна служба здоров’я” і оплата за кожну окрему послугу.
П.Ковтонюк зазначив, що ця система покриватиме всіх громадян і не передбачає введення додаткових податків.
“Важливим елементом цієї системи буде наступне: гарантований пакет медичної допомоги. Завданням для нас буде його визначити”, — сказав заступник міністра.
Він зазначив, що з наступного року українці зможуть вільно обирати лікаря незалежно від дільниці, де вони проживають.
“Ми пускаємо гроші за цим вибором на контрактній основі”, — уточнив П.Ковтонюк.
Контракти, згідно з концепцією, вкладатиме Національна служба здоров’я, яка буде створена до кінця року.