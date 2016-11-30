Правительство одобрило концепцию здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет министров на своем заседании принял концепцию здравоохранения, которая предусматривает введение страховой медицины в Украине, передает корреспондент УНН.
"Наша концепция предлагает модель такой системы (национальной системы медицинского страхования - ред.) и поэтапного пути, как ее можно внедрить", - сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Он отметил, что эта модель стоит на трех основах - сбор взносов через общее налогообложение, которые будут идти в госбюджет, создание национального страховщика - оператора средств госбюджета - "Национальная служба здоровья" и оплата за каждую отдельную услугу.
П.Ковтонюк отметил, что эта система будет покрывать всех граждан и не предполагает введение дополнительных налогов.
"Важным элементом этой системы будет следующее: гарантированный пакет медицинской помощи. Задачей для нас будет его определить", - сказал замминистра.
Он отметил, что со следующего года украинцы смогут свободно выбирать врача независимо от участка, где они проживают.
"Мы пускаем деньги за этим выбором на контрактной основе", - уточнил П.Ковтонюк.
Контракты, согласно концепции, будет заключать Национальная служба здоровья, которая будет создана до конца года.