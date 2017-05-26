Уряд шукає проекти кооперації для розвитку авіагалузі - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Україна літакобудування потребує значних інвестицій, і тому Уряд веде пошук міжнародних коопераційних проектів для вироблення в тому числі спільного продукту. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді України у п'ятницю, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"В сегменті транспортних літаків ми маємо достатньо серйозні можливості щодо нових контрактів з іншими країнами, ця робота ведеться. Розвиток авіабудування - це процес не одного дня і не може бути вирішений за дуже короткий період часу. Під час офіційних візитів у різні країни я завжди порушую питання кооперації, щоб створювати спільний продукт, і з деякими ми вже почали процес кооперації", - зазначив Прем'єр.
В.Гройсман також підкреслив, що Кабінет Міністрів працює над різними програмами підтримки промисловості, в тому числі на рівні розробки та ухвалення нормативних актів для створення пільгових умов розвитку.
Як повідомляв УНН, льотчики повітряних сил ЗСУ з початку року налітали більше 6 тис. годин.