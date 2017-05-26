Правительство ищет проекты кооперации для развития авиаотрасли - В.Гройсман

"В сегменте транспортных самолетов мы имеем достаточно серьезные возможности новых контрактов с другими странами, эта работа ведется. Развитие авиастроения - это процесс не одного дня и не может быть решен за очень короткий период времени. Во время официальных визитов в различные страны я всегда ставлю вопросы кооперации, чтобы создавать совместный продукт, и с некоторыми мы уже начали процесс кооперации ", - отметил премьер.

В.Гройсман также подчеркнул, что Кабинет Министров работает над различными программами поддержки промышленности, в том числе на уровне разработки и принятия нормативных актов для создания льготных условий развития.

Как сообщал УНН, летчики воздушных сил ВСУ с начала года налетали более 6 тыс. часов.