Уряд розширив коло осіб без необхідності самоізоляції при перетині кордону

“Згідно з рішенням уряду розширено категорію осіб, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, яким не обов’язкова самоізоляція. Зокрема, до переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та особи, котрі здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації”, — йдеться у повідомленні.

Також в ДПСУ нагадали, що виняток щодо самоізоляції при перетині кордону також становлять:



особи, які не досягли 12 років;



особи, які є громадянами держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;



працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;



водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїздних і локомотивних бригад;



інструктори збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;



діячі культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них.



Нагадаємо, за інформацією МОЗ, значна кількість трансплантацій, яких потребують українські пацієнти, неможлива ніде, окрім Індії. Проте країна має власний пріоритетний список, куди майже не потрапляють українці. Тож в Україні планують розпочати робити ряд трансплантацій самостійно.



