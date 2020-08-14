Уряд розширив коло осіб без необхідності самоізоляції при перетині кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Рішенням Кабміну розширено коло осіб, які не підлягають обов’язковій самоізоляції при перетині кордону, зокрема, додано до цього переліку людей, які перевозять стовбурові клітини для трансплантації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Згідно з рішенням уряду розширено категорію осіб, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, яким не обов’язкова самоізоляція. Зокрема, до переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та особи, котрі здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації”, — йдеться у повідомленні.
Також в ДПСУ нагадали, що виняток щодо самоізоляції при перетині кордону також становлять:
-
- особи, які не досягли 12 років;
-
- особи, які є громадянами держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
-
- працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
-
- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїздних і локомотивних бригад;
-
- інструктори збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;
-
- діячі культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них.
-
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, значна кількість трансплантацій, яких потребують українські пацієнти, неможлива ніде, окрім Індії. Проте країна має власний пріоритетний список, куди майже не потрапляють українці. Тож в Україні планують розпочати робити ряд трансплантацій самостійно.