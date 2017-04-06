Уряд розробляє модель монетизації усіх видів пільг - П.Розенко

“У програмі діяльності Уряду на 2017 рік у нас зафіксований перехід до монетизації пільг. Зараз цим займається Міністерство соціальної політики. І я сподіваюся, що до кінця року ми будемо мати модель монетизації всіх пільг в Україні”, — сказав П.Розенко.

П.Розенко зауважив, що протягом 2 останніх років Уряд вже зробив низку серйозних кроків щодо переходу до монетизації пільг.

“У нас вже є пільги, які видаються в монетизованій формі. Так, наприклад, це пільги на придбання твердого палива”, — зазначив він.

Віце-прем’єр-міністр також наголосив, що на сьогодні повністю ліквідована система пільг для чиновників.

“За два роки, внаслідок ревізії пільг у нас знизилась кількість пільговиків, ми позбавили пільг тих людей, які насправді їх не потребують. Насамперед, це стосується пільг для колосальної кількості чиновників. Ми позбавили усіх пільг прокурорів, суддів, народних депутатів, міністрів, держслужбовців тощо”, — підкреслив П.Розенко.

Щодо монетизації субсидій П.Розенко зазначив, що після завершення опалювального сезону Уряд запропонує схему розрахунків із підприємствами — надавачами послуг. Монетизація субсидій безпосередньо людям, за його словами, ускладнить процедуру надання субсидій. “Ми всі прекрасно розуміємо, що для сільської місцевості навіть відкрити картку в установі банку надзвичайно складно. Тому при тому, що у нас сьогодні 7,5 млн субсидіантів, це принесе лише додаткові незручності”, — сказав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, з 1 травня розмір пенсії зросте для 8 млн пенсіонерів.