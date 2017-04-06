Правительство разрабатывает модель монетизации всех видов льгот - П.Розенко

"В программе деятельности Правительства на 2017 год у нас зафиксирован переход к монетизации льгот. Сейчас этим занимается Министерство социальной политики. И я надеюсь, что до конца года мы будем иметь модель монетизации всех льгот в Украине ", - сказал П.Розенко.

П.Розенко отметил, что в течение 2 последних лет Правительство уже сделал ряд серьезных шагов по переходу к монетизации льгот.

"У нас уже есть льготы, которые выдаются в монетизированного форме. Так, например, это льготы на приобретение твердого топлива ", - отметил он.

Вице-премьер-министр также отметил, что на сегодня полностью ликвидирована система льгот для чиновников.

"За два года, в результате ревизии льгот у нас снизилось количество льготников, мы лишили льгот тех людей, которые действительно в них не нуждаются. Прежде всего, это касается льгот для колоссального количества чиновников. Мы лишили всех льгот прокуроров, судей, народных депутатов, министров, госслужащих и т.д. ", - подчеркнул П.Розенко.

По монетизации субсидий П.Розенко отметил, что после завершения отопительного сезона Правительство предложит схему расчетов с предприятиями - поставщиками услуг. Монетизация субсидий непосредственно людям, по его словам, усложнит процедуру предоставления субсидий. "Мы все прекрасно понимаем, что для сельской местности даже открыть карту в учреждении банка чрезвычайно сложно. Поэтому при том, что у нас сегодня 7,5 млн субсидиантив, это принесет только дополнительные неудобства ", - сказал Розенко.

Как сообщал УНН, с 1 мая размер пенсии возрастет для 8 млн пенсионеров.