Правительство разрабатывает модель монетизации всех видов льгот - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко надеется, что модель монетизации всех видов льгот будет разработана до конца 2017 года, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"В программе деятельности Правительства на 2017 год у нас зафиксирован переход к монетизации льгот. Сейчас этим занимается Министерство социальной политики. И я надеюсь, что до конца года мы будем иметь модель монетизации всех льгот в Украине ", - сказал П.Розенко.
П.Розенко отметил, что в течение 2 последних лет Правительство уже сделал ряд серьезных шагов по переходу к монетизации льгот.
"У нас уже есть льготы, которые выдаются в монетизированного форме. Так, например, это льготы на приобретение твердого топлива ", - отметил он.
Вице-премьер-министр также отметил, что на сегодня полностью ликвидирована система льгот для чиновников.
"За два года, в результате ревизии льгот у нас снизилось количество льготников, мы лишили льгот тех людей, которые действительно в них не нуждаются. Прежде всего, это касается льгот для колоссального количества чиновников. Мы лишили всех льгот прокуроров, судей, народных депутатов, министров, госслужащих и т.д. ", - подчеркнул П.Розенко.
По монетизации субсидий П.Розенко отметил, что после завершения отопительного сезона Правительство предложит схему расчетов с предприятиями - поставщиками услуг. Монетизация субсидий непосредственно людям, по его словам, усложнит процедуру предоставления субсидий. "Мы все прекрасно понимаем, что для сельской местности даже открыть карту в учреждении банка чрезвычайно сложно. Поэтому при том, что у нас сегодня 7,5 млн субсидиантив, это принесет только дополнительные неудобства ", - сказал Розенко.
Как сообщал УНН, с 1 мая размер пенсии возрастет для 8 млн пенсионеров.