Уряд розробив модель запровадження земельної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України напрацював модель запровадження земельної реформи. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом, передає УНН.
“Це є пріоритетом (земельна реформа — ред.), в тому числі, для роботи нашого уряду. До речі, я хочу подякувати за системну співпрацю зі Світовим банком. Ми знайшли модель, яку можемо запроваджувати. Це питання є дуже чутливим. Тому дуже багато потрібно комунікувати з українським суспільством, щоб кожен український власник землі зрозумів, що це відбувається в його інтересах, а не великих латифундій”, — наголосив Прем’єр.
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В.Гройсман зазначив, що ту модель, яку уряд готовий проваджувати, є дуже якісним проектом, який відповідає національним інтересам, інтересам українських громадян, і буде спонукати до розвитку національного фермерського руху.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко анонсував "земельний" закон, який знищить поле для корупції.