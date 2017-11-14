Правительство разработало модель внедрения земельной реформы

"Это является приоритетом (земельная реформа - ред.), в том числе, для работы нашего правительства. Кстати, я хочу поблагодарить за системное сотрудничество со Всемирным банком. Мы нашли модель, которую можем вводить. Этот вопрос является очень чувствительным. Поэтому очень много нужно коммуницировать с украинским обществом, чтобы каждый украинский владелец земли понял, что это происходит в его интересах, а не больших латифундий", - подчеркнул премьер.

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В.Гройсман отметил, что ту модель, которую правительство готово внедрять, является качественным проектом, который отвечает национальным интересам, интересам украинских граждан, и будет способствовать развитию национального фермерского движения.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал "земельный" закон , который уничтожит поле для коррупции.