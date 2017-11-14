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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 16765 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 58523 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 77820 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 83717 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 65164 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100841 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Правительство разработало модель внедрения земельной реформы

Правительство разработало модель внедрения земельной реформы

Киев  •  УНН

 • 13691 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины наработал модель внедрения земельной реформы. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом, передает УНН.

"Это является приоритетом (земельная реформа - ред.), в том числе, для работы нашего правительства. Кстати, я хочу поблагодарить за системное сотрудничество со Всемирным банком. Мы нашли модель, которую можем вводить. Этот вопрос является очень чувствительным. Поэтому очень много нужно коммуницировать с украинским обществом, чтобы каждый украинский владелец земли понял, что это происходит в его интересах, а не больших латифундий", - подчеркнул премьер.

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В.Гройсман отметил, что ту модель, которую правительство готово внедрять, является качественным проектом, который отвечает национальным интересам, интересам украинских граждан, и будет способствовать развитию национального фермерского движения.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал "земельный" закон , который уничтожит поле для коррупции.

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