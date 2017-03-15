Уряд розробить процедуру отримання паспортів України жителями окупованого Донбасу - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України доручив Кабінету міністрів розробити процедури для українців, які проживають на окупованих територіях у питанні отримання українських паспортів. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
"Ті незручності, які були в українців, які проживають на окупованих територіях з документами, наприклад: виповнилось 16 років, як отримати паспорт, чи виповнилось 45 років і як переклеїти фотокартку. Я доручив... уряд має терміново розробити процедури, щоб дати відповідь для українців, які проживають на окупованих територіях, того щоб ми не відштовхували їх, а навпаки притягували їх, сказали, що вони наші громадяни і ми піклуємося про них", - зазначив Президент.
Раніше Президент заявив, що так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів.