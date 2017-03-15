Правительство разработает процедуру получения паспортов Украины жителями оккупированного Донбасса - Президент

"Те неудобства, которые были в украинцев, проживающих на оккупированных территориях с документами, например исполнилось 16 лет, как получить паспорт, или исполнилось 45 лет и как переклеить фотографию. Я поручил ... правительству срочно разработать процедуры, чтобы дать ответ для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, того чтобы мы не отталкивали их, а наоборот привлекали их, сказали, что они наши граждане и мы заботимся о них", - отметил Президент.

Ранее Президент заявил, что так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР , регистрационных документов, автомобильных номеров.