Правительство разработает процедуру получения паспортов Украины жителями оккупированного Донбасса - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины поручил Кабинету министров разработать процедуры для украинцев, проживающих на оккупированных территориях в вопросе получения украинских паспортов. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Те неудобства, которые были в украинцев, проживающих на оккупированных территориях с документами, например исполнилось 16 лет, как получить паспорт, или исполнилось 45 лет и как переклеить фотографию. Я поручил ... правительству срочно разработать процедуры, чтобы дать ответ для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, того чтобы мы не отталкивали их, а наоборот привлекали их, сказали, что они наши граждане и мы заботимся о них", - отметил Президент.
Ранее Президент заявил, что так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР , регистрационных документов, автомобильных номеров.