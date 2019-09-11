Уряд розраховує на укладання попередньої угоди з МВФ про початок нової програми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Завданням уряду в переговорах з Міжнародним валютним фондом наразі є укладання попередньої угоди про початок нової програми вже цього року. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Наша задача, щоб МВФ поїхав з Києва з так званою попередньою угодою, досягнутою на технічному рівні щодо початку програми наприкінці року. Ця задача буде виконана, я переконаний", - зазначив Гончарук.
За його словами, ані питання ПриватБанку, ані інші якісь проблеми не стануть на заваді продовженню співпраці України з МВФ.
При цьому він додав, що місія Фонду працюватиме в Україні до 24 вересня.
Нагадаємо, найімовірніше, перший великий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за новою програмою надійде в Україну вже до кінця цього року.