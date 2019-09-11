Правительство рассчитывает на заключение предварительного соглашения с МВФ о начале новой программы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Задачей правительства в переговорах с Международным валютным фондом пока является заключение предварительного соглашения о начале новой программы в этом году. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Наша задача, чтобы МВФ уехал из Киева так называемой предварительному соглашению, достигнутому на техническом уровне о начале программы в конце года. Эта задача будет выполнена, я убежден", - отметил Гончарук.
По его словам, ни вопрос ПриватБанка, ни другие какие-то проблемы не помешают продолжению сотрудничества Украины с МВФ.
При этом он добавил, что миссия Фонда будет работать в Украине до 24 сентября.
Напомним, вероятнее всего, первый крупный транш кредита Международного валютного фонда по новой программе поступит в Украину уже до конца этого года.