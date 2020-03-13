Уряд розгляне можливість проведення онлайн-засідань та закриття КПП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Окрім озвучених раніше пунктів порядку денного Кабінету міністрів України, сьогодні буде розглянуто можливість проведення онлайн-засідання Кабміну та тимчасове закриття пішохідного сполучення у деяких пунктах пропуску через державний кордон, передає кореспондент УНН.
Так, на початку засідання Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сьогодні у порядку денному засідання пропонується розглянути проекти актів законодавства, а саме проекти постанов КМУ про оптимізацію органів Державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, пункт 4.1, і пункт 4,2 про ліквідацію ДАБІ.
"Також є пропозиція: ще одне питання - включити сьогодні до порядку денного, воно пов’язане з актуальністю сьогоднішньої ситуації в Україні, певними обмеженнями на зібрання людей та роботу державних органів влади", - сказав очільник уряду.
Так, віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на тлі ситуації з недопущення поширення коронавірусу запропонував можливість проведення онлайн-засідання Кабміну, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - внести проект рішення про тимчасове закриття та припинення пішохідного сполучення у деяких пунктах пропуску через державний кордон.
"У мене є пропозиція внести проект постанови, враховуючи загрози, які нас чекають, для стабільної роботи Кабінету міністрів - внести зміни до регламенту роботи Кабінету міністрів і запровадити можливість проведення онлайн-засідання Кабінету міністрів або окремих членів, якщо вони відсутні з різних причин, я вважаю, сьогодні це дуже актуальне питання", - сказав Федорів.
"У нас невідкладне те, що ми з вами погодили: внести проект рішення про тимчасове закриття та припинення пішохідного сполучення у деяких пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах контролю", - зазначив Аваков.
Порядок денний з 4 пунктів міністри підтримали одноголосно.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Офісі Президента припустили, що на засіданні РНБО розглянуть сценарій закриття кордонів через COVID-19.