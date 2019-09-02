Уряд розбереться з монополістами в енергетиці та інфраструктурі - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд планує розібратися з монополістами у сфері енергетики та інфраструктури. Про це розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"Потрібно розібратися з монополістами на енергетичних ринках, а також в інфраструктурі", - сказав Гончарук.
Зокрема, прем’єр підкреслив, що підприємство "Укрзалізниця" потребує в запровадженні умов, які сприяли б конкуренції на ринку.
Як повідомляв УНН, до кінця поточного року в Україні має бути підготовлений план з реструктуризації "Укрзалізниці", що має лібералізувати ринок локомотивної тяги та підвищити прозорість діяльності монополіста. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами.
"Підготувати план з реструктуризації "Укрзалізниці", в тому числі з метою лібералізації ринку локомотивної тяги та підвищення прозорості та ефективності діяльності "Укрзалізниці" – до кінця 2019 року", - зазначив Зеленський.