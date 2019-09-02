Правительство разберется с монополистами в энергетике и инфраструктуре - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство планирует разобраться с монополистами в сфере энергетики и инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"Нужно разобраться с монополистами на энергетических рынках, а также в инфраструктуре", - сказал Гончарук.
В частности, премьер подчеркнул, что предприятие "Укрзализныця" нуждается во внедрении условий, которые способствовали бы конкуренции на рынке.
Как сообщал УНН, до конца текущего года в Украине должен быть подготовлен план по реструктуризации "Укрзализныци", что позволит либерализовать рынок локомотивной тяги и повысить прозрачность деятельности монополиста. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами.
"Подготовить план по реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности" Укрзализныци "- до конца 2019", - отметил Зеленский.