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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 25803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116222 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118289 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123415 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127173 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152144 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Правительство разберется с монополистами в энергетике и инфраструктуре - Гончарук

Правительство разберется с монополистами в энергетике и инфраструктуре - Гончарук

Киев  •  УНН

 • 6283 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство планирует разобраться с монополистами в сфере энергетики и инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова", передает УНН.

"Нужно разобраться с монополистами на энергетических рынках, а также в инфраструктуре", - сказал Гончарук.

В частности, премьер подчеркнул, что предприятие "Укрзализныця" нуждается во внедрении условий, которые способствовали бы конкуренции на рынке.

Как сообщал УНН, до конца текущего года в Украине должен быть подготовлен план по реструктуризации "Укрзализныци", что позволит либерализовать рынок локомотивной тяги и повысить прозрачность деятельности монополиста. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами.

"Подготовить план по реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности" Укрзализныци "- до конца 2019", - отметил Зеленский.

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