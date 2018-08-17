Уряд провів позачергове засідання, пов’язане з Днем Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні український уряд провів позачергове засідання під головуванням Степана Кубіва, пов’язане з Днем Незалежності України Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.
“Кабмін сьогодні провів позачергове засідання, яке було пов’язано з уточненнями певних моментів, які пов’язані з урочистими подіями на День Незалежності України”, — повідомили у прес-службі.
У прес-службі додали, що за дорученням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана засідання пройшло під головуванням перший віце-прем’єр-міністра України — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.
Як повідомляв УНН, на військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.
Нагадаємо, цього року у параді з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України буде задіяно понад 200 одиниць військової техніки.