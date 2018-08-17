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Правительство провело внеочередное заседание, связанное с Днем Независимости Украины

Киев • УНН

 • 14969 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня украинское правительство провело внеочередное заседание под председательством Степана Кубива, связанное с Днем Независимости Украины Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Правительство провело внеочередное заседание, связанное с Днем Независимости Украины

"Кабмин сегодня провел внеочередное заседание, которое было связано с уточнениями определенных моментов, связанных с торжественными событиями на День Независимости Украины", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана заседание прошло под председательством первый вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

Как сообщал УНН, на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США.

Напомним, в этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет задействовано более 200 единиц военной техники.

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