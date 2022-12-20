Уряд пропонує зупинити дію угоди про співробітництво в галузі трудової міграції з рф та білоруссю

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«Уряд схвалив проект Закону України “Про зупинення у відносинах України з російською федерацією та республікою білорусь дії Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів та Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року” та відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України», - йдеться в повідомленні.

Перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що уряд послідовно переглядає свої міжнародні договори з країнами-агресорами.

«Ця справа не дуже швидка, але потрібна з точки зору ситуації, яка склалась під час війни. Хочу зауважити, що Україна не виходить із відповідної Угоди в рамках СНД, а саме зупиняє її дію у відносинах з двома окремими країнами - рф та республікою білорусь», - розповіла Свириденко.

За її словами, таке рішення прийняте, щоб статус України у цій сфері залишився чинним по відношенню до інших країн СНД (Казахстан, Киргизстан та інші). Тобто права громадян України, які працюють у цих країнах, не постраждають.

«Найближчим часом цей законопроект буде внесено на розгляд народних депутатів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Україна розірвала ще одну угоду про співробітництво з рф та білоруссю.