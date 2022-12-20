Правительство предлагает остановить действие соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции с рф и беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины предлагает остановить действие "Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции" с россией и беларусью, передает УНН со ссылкой на Кабмин.
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"Правительство одобрило проект Закона Украины “О приостановлении в отношениях Украины с российской федерацией и республикой беларусь действия Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994” и соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.
Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что правительство последовательно пересматривает свои международные договоры со странами-агрессорами.
"Это дело не очень быстрое, но нужно с точки зрения ситуации, которая сложилась во время войны. Хочу отметить, что Украина не выходит из соответствующего Соглашения в рамках СНГ, а именно останавливает его действие в отношениях с двумя отдельными странами – рф и республикой беларусь», – рассказала Свириденко.
По ее словам, такое решение принято, чтобы статус Украины в этой сфере остался в силе по отношению к другим странам СНГ (Казахстан, Кыргызстан и другие). То есть права граждан Украины, работающих в этих странах, не пострадают.
"В ближайшее время этот законопроект будет внесен на рассмотрение народных депутатов", – говорится в сообщении.
Дополнение
Украина расторгла еще одно соглашение о сотрудничестве с рф и беларусью.