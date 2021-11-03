Уряд пропонує дозволити пожежникам штрафувати українців за спалювання трави

Деталі

Зокрема, Уряд пропонує надати пожежникам повноваження на складання адміністративних протоколів за спалювання сухої рослинності.

Також пропонується ввести адміністративну відповідальність за використання будь-яких пристроїв, підйом яких на висоту здійснюється за допомогою відкритого вогню (за винятком повітряних суден) біля місцевості з великою наявністю рослин, а також біля об'єктів підвищеної небезпеки, заповідників і в межах населених пунктів.

Розмір штрафів пропонується встановити на рівні від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб. Юридичним - від 630 до 1 800 НМДГ.

Нагадаємо

У березні цього року Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту лісів і запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду.

Закон встановлює заборону випалювання з порушенням установленого порядку сухої рослинності у прибережних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм та на островах, у середовищі розмноження та на шляхах міграції тварин. За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність.