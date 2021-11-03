Уряд пропонує дозволити пожежникам штрафувати українців за спалювання трави
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України пропонує надати пожежникам право штрафувати громадян за спалювання сухої рослинності, а також ввести адміністративну відповідальність за використання повітряних куль і "китайських ліхтариків" в населених пунктах. Відповідні зміни Кабмін запропонував внести до Кодексу України про адміністративну відповідальність щодо правопорушення у сфері пожежної безпеки під час засідання, передає УНН.
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Зокрема, Уряд пропонує надати пожежникам повноваження на складання адміністративних протоколів за спалювання сухої рослинності.
Також пропонується ввести адміністративну відповідальність за використання будь-яких пристроїв, підйом яких на висоту здійснюється за допомогою відкритого вогню (за винятком повітряних суден) біля місцевості з великою наявністю рослин, а також біля об'єктів підвищеної небезпеки, заповідників і в межах населених пунктів.
Розмір штрафів пропонується встановити на рівні від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб. Юридичним - від 630 до 1 800 НМДГ.
Нагадаємо
У березні цього року Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту лісів і запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду.
Закон встановлює заборону випалювання з порушенням установленого порядку сухої рослинності у прибережних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм та на островах, у середовищі розмноження та на шляхах міграції тварин. За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність.