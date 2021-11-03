Правительство предлагает разрешить пожарным штрафовать украинцев за сжигание травы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров Украины предлагает предоставить пожарным право штрафовать граждан за сжигание сухой растительности, а также ввести административную ответственность за использование воздушных шаров и китайских фонариков в населенных пунктах. Соответствующие изменения Кабмин предложил внести в Кодекс Украины об административной ответственности за правонарушение в сфере пожарной безопасности во время заседания, передает УНН.
Детали
В Частности, Правительство предлагает предоставить пожарным полномочия на составление административных протоколов за сжигание сухой растительности.
Также предлагается ввести административную ответственность за использование любых устройств, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня (за исключением воздушных суден) около местности с большим наличием растений, а также возле объектов повышенной опасности, заповедников и в пределах населенных пунктов.
Размер штрафов предлагается установить на уровне от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц. Юридическим - от 630 до 1 800 НМДГ.
Напомним
В марте этого года Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лесов и предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда.
Закон устанавливает запрет выжигания с нарушением установленного порядка сухой растительности в прибрежных полосах вдоль рек, морей, морских заливов и лиманов, вокруг водоемов и на островах, в среде размножения и на путях миграции животных. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность.