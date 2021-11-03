Правительство предлагает разрешить пожарным штрафовать украинцев за сжигание травы

Детали

В Частности, Правительство предлагает предоставить пожарным полномочия на составление административных протоколов за сжигание сухой растительности.

Также предлагается ввести административную ответственность за использование любых устройств, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня (за исключением воздушных суден) около местности с большим наличием растений, а также возле объектов повышенной опасности, заповедников и в пределах населенных пунктов.

Размер штрафов предлагается установить на уровне от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц. Юридическим - от 630 до 1 800 НМДГ.

Напомним

В марте этого года Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лесов и предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда.

Закон устанавливает запрет выжигания с нарушением установленного порядка сухой растительности в прибрежных полосах вдоль рек, морей, морских заливов и лиманов, вокруг водоемов и на островах, в среде размножения и на путях миграции животных. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность.