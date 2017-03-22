Уряд продовжив до травня термін ідентифікації переселенців через держбанк

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження терміну ідентифікації “Ощадбанком” внутрішньо переміщених осіб на один місяць — до 1 травня 2017 року. За ухвалення відповідної постанови Кабінету міністрів проголосував одностайно, передає кореспондент УНН.

“На прохання Державного Ощадного банку України, який здійснює фізичну ідентифікацію внутрішньо переміщених осіб, пропонується продовжити термін такої ідентифікації на 1 місяць — до 1 травня 2017 року”, — пояснив доповідач з цього питання, міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як зазначив А.Рева, уряд ухвалив проект постанови КМ про внесення зміни до пункту 1 постанови КМ від 5 листопада 2014 року № 637.

Нагадаємо, станом на березень в Україні зареєстровано 1,6 млн переселенців з Донбасу та Криму.

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