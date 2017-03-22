Правительство продлило до мая срок идентификации переселенцев через госбанк

"По просьбе Государственного Сберегательного банка Украины, который осуществляет физическую идентификацию внутренне перемещенных лиц, предлагается продлить срок такой идентификации на 1 месяц - до 1 мая 2017 года", - пояснил докладчик по этому вопросу, министр социальной политики Андрей Рева.

Как отметил А.Рева, правительство приняло проект постановления КМ о внесении изменения в пункт 1 постановления КМ от 5 ноября 2014 № 637.

Напомним, по состоянию на март в Украине зарегистрировано 1,6 млн переселенцев из Донбасса и Крыма.