Правительство продлило до мая срок идентификации переселенцев через госбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет министров принял решение о продлении срока идентификации "Сбербанком" внутренне перемещенных лиц на один месяц - до 1 мая 2017 года. За принятие соответствующего постановления Кабинета министров проголосовал единогласно, передает корреспондент УНН.
"По просьбе Государственного Сберегательного банка Украины, который осуществляет физическую идентификацию внутренне перемещенных лиц, предлагается продлить срок такой идентификации на 1 месяц - до 1 мая 2017 года", - пояснил докладчик по этому вопросу, министр социальной политики Андрей Рева.
Как отметил А.Рева, правительство приняло проект постановления КМ о внесении изменения в пункт 1 постановления КМ от 5 ноября 2014 № 637.
Напомним, по состоянию на март в Украине зарегистрировано 1,6 млн переселенцев из Донбасса и Крыма.