Уряд призначив нового заступника міністра освіти і науки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів у середу призначив Юрія Рашкевича заступником міністра освіти і науки України, який опікуватиметься питаннями вищої освіти та євроінтеграції, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
Як зазначається, Юрій Рашкевич має багаторічний досвід науково-педагогічної роботи та налагодження міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти, зокрема, інтеграції українських ВНЗ у європейський простір.
Так, протягом 1994-2017 років Юрій Рашкевич координував виконання низки міжнародних освітянських проектів за програмами Tempus, Еразмус+ та CIDA. Після приєднання України до Болонського процесу керував двома міжнародними проектами за програмою Tempus, присвяченими впровадженню Європейської кредитно-трансферної системи та модернізації управління університетом.
Вільно володіє англійською та польською мовами.
Нагадаємо, Кабмін планував змінити вимоги до чиновників у міністерствах.