Правительство назначило нового заместителя министра образования и науки

Как отмечается, Юрий Рашкевич имеет многолетний опыт научно-педагогической работы и налаживания международных связей в сфере высшего образования, в частности, интеграции украинских вузов в европейское пространство.

Так, в течение 1994-2017 годов Юрий Рашкевич координировал выполнение ряда международных образовательных проектов по программам Tempus, Эразмус+ и CIDA. После присоединения Украины к Болонскому процессу руководил двумя международными проектами по программе Tempus, посвященными внедрению Европейской кредитно-трансферной системы и модернизации управления университетом.

Свободно владеет английским и польским языками.

Напомним, Кабмин планировал изменить требования к чиновникам в министерствах.