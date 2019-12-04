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Уряд призначив аудитора Нафтогазу: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд призначив ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" аудитором НАК "Нафтогаз України" для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності на 2019-2020 роки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду на підставі подання наглядової ради компанії, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.

Так, повідомляється, що рішення про затвердження порядку відбору аудитора наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила ще 25-26 березня 2019 року.

На своєму засіданні 7 вересня 2019 року наглядова рада Нафтогазу попередньо погодила призначення "Делойт енд Туш ЮСК" своїм аудитором та прийняла рішення подати цю пропозицію на погодження уряду.

Зазначимо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що уряд ухвалив рішення провести аудиторську перевірку НАК "Нафтогаз України". Крім того, за словами Гончаренка, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив його, що політичного рішення зі зміни керівництва Нафтогазу не буде. 

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