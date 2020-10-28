Уряд прийняв рішення про виплату допомоги сім’ям загиблих на Сході України добровольців

"Сьогодні прийнято рішення уряду про надання членам сімей загиблих на Сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або допомоги) із розрахунку, що розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що адресна допомога виплачуватиметься в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом (17 120 грн до 1 грудня 2020, а з 1 грудня 2020 – 17 690 грн).

Так, адресну допомогу члени сімей одержать в листопаді з доплатою з серпня 2020 р., як було передбачено постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2020 № 674 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання адресної допомоги до пенсій членам родин військовослужбовців, зокрема добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС.