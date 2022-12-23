Уряд припинив дію угоди з білоруссю про взаємні поставки озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом білорусі про взаємні поставки озброєння, військової техніки та послуг у сфері оборони та безпеки, укладеної у 1995 році. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Цитата
"Припинено дію Угоди між Урядом України та Кабінетом міністрів Республіки білорусь про взаємні поставки у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки, вчиненої 16.12.1994", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Крім цього, Кабмін припинив угоди з білоруссю про додаткові заходи довіри і безпеки від 16 квітня 2001-го, а також про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки від 18 жовтня 2005 року.
Зокрема, розірвано угоду з урядом рб про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово- технічного співробітництва, вчиненої 18 жовтня 2005.
Нагадаємо
У жовтні 2022 року Україна розірвала з республікою білорусь угоду "про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно".