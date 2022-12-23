Правительство прекратило действие соглашения с беларусью о взаимных поставках вооружения

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"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Кабинетом министров республики беларусь о взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и предоставления услуг для нужд обороны и безопасности, совершенной 16.12.1994", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, Кабмин прекратил соглашения с беларусью о дополнительных мерах доверия и безопасности от 16 апреля 2001-го, а также о проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники от 18 октября 2005 года.

В частности, расторгнуто соглашение с правительством рб о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, совершенном 18 октября 2005 года.

Напомним

В октябре 2022 года Украина разорвала с республикой Беларусь соглашение "об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество".