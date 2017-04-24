В.Рабінович: замість продажу землі - розпаювати її всю негайно

ukru
18:53 • 64497 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 82504 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 110853 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 119632 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 168666 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120783 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109591 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133737 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121211 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123353 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
62 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 83824 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125379 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 42154 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 50359 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 42610 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 64497 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125379 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 168666 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198151 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 83824 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115650 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141878 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131575 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162112 перегляди
Актуальне
В.Рабінович: замість продажу землі - розпаювати її всю негайно

В.Рабінович: замість продажу землі - розпаювати її всю негайно

Київ • УНН

 • 9310 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Уряд України має розпаювати сільськогосподарські землі, а не продавати їх злодіям і олігархам. Про це в ефірі "112 Україна" заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович, передає УНН.

Він розповів, що в терміновому порядку зареєстрував проект закону про справедливий перерозподіл сільськогосподарської землі. "Замість того, щоб продавати землю (у нас залишилося 12 мільйонів гектарів державної землі), розпаювати її всю негайно. Тому що інакше вони все продадуть", - переконаний нардеп.

В.Рабінович також пояснив, що буде означати розпаювання землі для українців. "Розпаювали землю - значить, кожна людина в нашій країні, від маленького до великого, отримає 30 додаткових соток. На цих 30 сотках, які, як вони кажуть, хочуть у нас купити, людина може лише сіяти-орати або здати їх в земельний банк, і тоді родина на кожну людину отримує приблизно 3000 дол.", - наголосив глава підкомітету Ради з прав людини.

На його думку, це був би "величезний поштовх" для української економіки. "Треба підвищувати купівельну спроможність населення, вкладати в економіку. А вони взагалі не розуміють цього, забирають у пенсіонерів останнє. Це система злодійського капіталізму. А нам потрібен нормальний капіталізм - західний, швейцарського типу", - резюмував В.Рабінович.

Лідер партії "За життя" виніс уряду попередження: "Якщо тільки вони поставлять питання про продаж землі, жадібно потираючи руки і вважаючи, що швидко все скуплять на крадені гроші, - наша партія вийде на вулиці і виведе своїх прихильників. І думаю, що ми можемо виявитися не одні. Я хочу вам сказати, дорогі економісти нашої країни, що сидять при владі: якщо ви захочете на потребу МВФ продавати землю (так само, як ви знищуєте пенсії і вирубуєте ліс) - це буде наш український Сталінград. І я дуже боюся, що ви цю битву не виграєте і це буде початком зметення вас взагалі. Ми підемо на вибори, ми підемо на вулиці, але не дамо вам продати землю ні в якому разі. Якщо вам дати можливість зжерти українську землю, у наших дітей і онуків взагалі нічого не залишиться", - уклав В.Рабінович.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,329.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,099.50
Ethereum
$2,007.24