В.Рабінович: замість продажу землі - розпаювати її всю негайно

Він розповів, що в терміновому порядку зареєстрував проект закону про справедливий перерозподіл сільськогосподарської землі. "Замість того, щоб продавати землю (у нас залишилося 12 мільйонів гектарів державної землі), розпаювати її всю негайно. Тому що інакше вони все продадуть", - переконаний нардеп.

В.Рабінович також пояснив, що буде означати розпаювання землі для українців. "Розпаювали землю - значить, кожна людина в нашій країні, від маленького до великого, отримає 30 додаткових соток. На цих 30 сотках, які, як вони кажуть, хочуть у нас купити, людина може лише сіяти-орати або здати їх в земельний банк, і тоді родина на кожну людину отримує приблизно 3000 дол.", - наголосив глава підкомітету Ради з прав людини.

На його думку, це був би "величезний поштовх" для української економіки. "Треба підвищувати купівельну спроможність населення, вкладати в економіку. А вони взагалі не розуміють цього, забирають у пенсіонерів останнє. Це система злодійського капіталізму. А нам потрібен нормальний капіталізм - західний, швейцарського типу", - резюмував В.Рабінович.

Лідер партії "За життя" виніс уряду попередження: "Якщо тільки вони поставлять питання про продаж землі, жадібно потираючи руки і вважаючи, що швидко все скуплять на крадені гроші, - наша партія вийде на вулиці і виведе своїх прихильників. І думаю, що ми можемо виявитися не одні. Я хочу вам сказати, дорогі економісти нашої країни, що сидять при владі: якщо ви захочете на потребу МВФ продавати землю (так само, як ви знищуєте пенсії і вирубуєте ліс) - це буде наш український Сталінград. І я дуже боюся, що ви цю битву не виграєте і це буде початком зметення вас взагалі. Ми підемо на вибори, ми підемо на вулиці, але не дамо вам продати землю ні в якому разі. Якщо вам дати можливість зжерти українську землю, у наших дітей і онуків взагалі нічого не залишиться", - уклав В.Рабінович.