В.Рабинович: вместо продажи земли — распаевать ее всю немедленно

Он рассказал, что в срочном порядке зарегистрировал проект закона о справедливом перераспределении сельскохозяйственной земли. “Вместо того чтобы продавать землю (у нас осталось 12 миллионов гектаров государственной земли), распаевать ее всю немедленно. Потому что иначе они все продадут”, — убежден нардеп.

Рабинович также пояснил, что будет означать распаевка земли для украинцев. “Распаевать землю — значит, каждый человек в нашей стране, от маленького до большого, получит 30 дополнительных соток. На этих 30 сотках, которые, как они говорят, хотят у нас купить, человек может лишь сеять-пахать или сдать их в земельный банк, и тогда семья на каждого человека получает примерно 3000 долл.”, — подчеркнул глава подкомитета Рады по правам человека.

По его мнению, это был бы “громадный толчок” для украинской экономики. “Надо повышать покупательную способность населения, вкладывать в экономику. А они вообще не понимают этого, забирают у пенсионеров последнее. Это система воровского капитализма. А нам нужен нормальный капитализм — западный, швейцарского типа”, — резюмировал Вадим Рабинович.

Лидер партии “За життя” вынес правительству предупреждение: “Если только они поставят вопрос о продаже земли, жадно потирая руки и считая, что быстро все скупят на ворованные деньги, — наша партия выйдет на улицы и выведет своих сторонников. И думаю, что мы можем оказаться не одни. Я хочу вам сказать, дорогие экономисты нашей страны, сидящие у власти: если вы захотите на потребу МВФ продавать землю (так же, как вы уничтожаете пенсии и вырубаете лес) — это будет наш украинский Сталинград. И я очень боюсь, что вы эту битву не выиграете и это будет началом сметения вас вообще. Мы пойдем на выборы, мы пойдем на улицы, но не дадим вам продать землю ни под каким предлогом. Если вам дать возможность сожрать украинскую землю, у наших детей и внуков вообще ничего не останется”, — заключил В.Рабинович.