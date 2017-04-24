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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37107 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101282 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154267 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115528 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115981 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112243 просмотра

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В.Рабинович: вместо продажи земли — распаевать ее всю немедленно

В.Рабинович: вместо продажи земли — распаевать ее всю немедленно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Правительство Украины должно распаевать сельскохозяйственные земли, а не продавать их ворам и олигархам. Об этом в эфире “112 Украина” заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

Он рассказал, что в срочном порядке зарегистрировал проект закона о справедливом перераспределении сельскохозяйственной земли. “Вместо того чтобы продавать землю (у нас осталось 12 миллионов гектаров государственной земли), распаевать ее всю немедленно. Потому что иначе они все продадут”, — убежден нардеп.

Рабинович также пояснил, что будет означать распаевка земли для украинцев. “Распаевать землю — значит, каждый человек в нашей стране, от маленького до большого, получит 30 дополнительных соток. На этих 30 сотках, которые, как они говорят, хотят у нас купить, человек может лишь сеять-пахать или сдать их в земельный банк, и тогда семья на каждого человека получает примерно 3000 долл.”, — подчеркнул глава подкомитета Рады по правам человека.

По его мнению, это был бы “громадный толчок” для украинской экономики. “Надо повышать покупательную способность населения, вкладывать в экономику. А они вообще не понимают этого, забирают у пенсионеров последнее. Это система воровского капитализма. А нам нужен нормальный капитализм — западный, швейцарского типа”, — резюмировал Вадим Рабинович.

Лидер партии “За життя” вынес правительству предупреждение: “Если только они поставят вопрос о продаже земли, жадно потирая руки и считая, что быстро все скупят на ворованные деньги, — наша партия выйдет на улицы и выведет своих сторонников. И думаю, что мы можем оказаться не одни. Я хочу вам сказать, дорогие экономисты нашей страны, сидящие у власти: если вы захотите на потребу МВФ продавать землю (так же, как вы уничтожаете пенсии и вырубаете лес) — это будет наш украинский Сталинград. И я очень боюсь, что вы эту битву не выиграете и это будет началом сметения вас вообще. Мы пойдем на выборы, мы пойдем на улицы, но не дадим вам продать землю ни под каким предлогом. Если вам дать возможность сожрать украинскую землю, у наших детей и внуков вообще ничего не останется”, — заключил В.Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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