Уряд посилив соцзахист дітей переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд посилив забезпечення соціального захисту дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
За інформацією прес-служби, постанова „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” була прийнята урядом на виконання закону № 2462-VIІІ „Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, який був прийнятий 18 січня 2018 року Верховною Радою України.
Як зазначили в уряді, виконання цього нормативно-правового акта сприятиме посиленню соціального захисту дітей, які змушені були залишити або покинути своє місце проживання внаслідок або з метою уникнення негативного впливу збройного конфлікту чи тимчасової окупації.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив рішення, яке дозволить Міністерству у справах ветеранів спрямувати додатково близько 40 млн грн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.