Уряд планує затвердити законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018―2020 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, 25 квітня, на своєму засіданні Кабінет міністрів України планує затвердити проект закону "Про Антикорупційну стратегію на 2018―2020 роки". Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду, передає УНН.
Крім того, Кабмін сьогодні планує схвалити проекти законів “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” та затвердити проект указу Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008”, що стосується питань демаркації державного кордону України.
Також уряд сьогодні створить Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, Комісію з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, внесе зміни до Положення про Пенсійний фонд України і до Положення про Державну аудиторську службу України.
Серед іншого, Кабінет міністрів затвердить Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік.
При цьому своїми розпорядженням Кабмін також внесе зміни до плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017―2020 роки, погодить перелік земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей, а також виділить кошти для здійснення заходів, повʼязаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, Володимир Гройсман написав у Twitter, що у травні уряд планує скасувати непотрібні регуляції та ухвалити деякі рішення, передусім, для ІТ-сектору.