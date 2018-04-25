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Правительство планирует утвердить законопроект о Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, на своем заседании Кабинет министров Украины планирует утвердить проект закона “Об антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы”. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, передает УНН.

Правительство планирует утвердить законопроект о Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы

Кроме того, Кабмин сегодня планирует одобрить проекты законов “Об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года” и утвердить проект указа Президента Украины “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 31 октября 2011 № 1008”, который касается вопросов демаркации государственной границы Украины.

Также правительство сегодня создаст Координационный совет по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года, Комиссию по подготовке заключения о целесообразности предоставления временной поддержки производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, внесет изменения в Положение о Пенсионном фонде Украины и в Положение о Государственной аудиторскую службе Украины.

Среди прочего, Кабинет министров утвердит Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, Порядок реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной медицинской помощи на 2018 год.

При этом своими распоряжением Кабмин также внесет изменения в план мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, согласует перечень земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Службы безопасности и членов их семей, а также выделит средства для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Владимир Гройсман написал в Twitter, что в мае правительство планирует отменить ненужные регуляции и принять некоторые решения, прежде всего, для ИТ-сектора.

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