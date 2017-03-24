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Уряд планує за 5-7 років навести порядок на українських дорогах

Уряд планує за 5-7 років навести порядок на українських дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України має намір протягом 5-7 років привести у нормальний стан дорожню інфраструктуру країни, 95% з якої зношене. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

“Наше завдання сьогодні — за 5-7 років навести порядок на українських трасах. Українці варті того, щоб їздити по нормальних дорогах”, — сказав Прем’єр.

За його словами, уряд буде поступово збільшувати обсяги фінансування будівництва та ремонту доріг. Також глава уряду підкреслив, що фінансування будівництва дорожньої інфраструктури за рахунок коштів від перевиконання плану митних зборів показує позитивні результати.

В.Гройсман також зазначив, що будівництво дороги “Одеса-Рені”, яка фінансується за рахунок митниці, перебуває під особливим контролем уряду.

“„Одеса-Рені“ — пріоритетний проект. Уряд і я особисто приділяємо увагу цьому проекту”, — зазначив очільник уряду.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман пообіцяв особисто контролювати ремонт доріг.

Українські Національні Новини

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